Revelan el primer vistazo de “Sonic the Hedgehog 4” con Jim Carrey y Amy Rose

¡Buenas noticias para los fans de Sonic! Paramount Pictures sorprendió a los seguidores de la franquicia al revelar el primer teaser oficial de “Sonic the Hedgehog 4”, con Jim Carrey de vuelta como el icónico Dr. Robotnik y la incorporación de Amy Rose (Kristen Bell), la pequeña criatura rosada que está perdidamente enamorada de Sonic (Ben Schwartz).

Jim Carrey de vuelta y el primer vistazo a Amy Rose: mira el teaser oficial de “Sonic the Hedgehog 4”

La cuarta entrega de Sonic llegará a cines el próximo año y contará con la dirección de Jeff Fowler, quien ha estado al mando de todas las entregas anteriores. A continuación, te compartimos el primer vistazo oficial de “Sonic the Hedgehog 4”:

The countdown to chaos has begun. 💎 #SonicMovie4 - only in theatres March 19, 2027. pic.twitter.com/DE5RevbW9a — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) March 19, 2026

¿Cuándo se estrena “Sonic the Hedgehog 4”?

“Sonic the Hedgehog 4” tendrá su estreno en cines internacionales en 2027, específicamente, el viernes 19 de marzo. No obstante, la cinta estará disponible en complejos cinematográficos de México a partir del jueves, 18; dado que aquí las películas suelen estrenarse una noche antes.

¿Quién más aparece en la película? Elenco completo

Además de Jim Carrey, Ben Schwartz y la inclusión de Kristen Bell al cast, el elenco confirmado de la cuarta entrega de Sonic incluye a Idris Elba (Knuckles) y Keanu Reeves (Shadow). James Marsden (Tom) y Tika Sumpter (Maddie) regresan como los padres adoptivos de Sonic, mientras que Ben Kingsley y Nick Offerman también se unen al cast, aunque sus personajes no han sido revelados. Matt Berry, Colleen O'Shaughnessey, Lee Majdoub y Richard Ayoade también son parte de la cinta.

Sonic the Hedgehog 4: ¿De qué tratará la nueva película?

Hasta ahora, los detalles de la trama permanecen en secreto. No obstante, diversas teorías que circulan en redes sociales apuntan a viajes en el tiempo y nuevos conflictos, especialmente ahora que se ha confirmado la inclusión de Amy Rose. También se espera que la trama incluya a Metal Sonic, la versión robótica de Sonic, creada por el Dr. Robotnik, y uno de los villanos más emblemáticos de la saga. Por ahora, no queda más que esperar a que den a conocer más información.