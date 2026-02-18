Muere Tom Noonan, actor de RoboCop y 12 Monos, a los 74 años

El cine de acción está de luto, pues se reveló que el pasado 14 de febrero, Tom Noonan murió a los 74 años de edad. Así lo confirmó su amiga y colega Karen Sillas. El actor era reconocido por sus papeles en RoboCop 2, Manhunter y la serie 12 monos. Se sabe que Noonan murió pacíficamente en su hogar, dejando una carrera marcada por personajes intensos que lo convirtieron en uno de los rostros más recordados del cine de acción y thriller.

Tom Noonan, el villano perfecto del cine y la televisión

La carrera de Tom Noonan inició en los años 80. Al principio trabajó en papeles pequeños, pero con el tiempo, dio un gran salto cuando dio vida a Francis Dollarhyde en 1986 con Manhunter, papel que lo convirtió en referente del thriller psicológico.

Su papel en Robocop 2

Más tarde, el actor le daría vida a Cain, el líder criminal transformado en RoboCain en RoboCop 2, uno de los antagonistas más recordados de la saga y su carrera. Pero eso no es esto, pues también dio vida al monstruo de Frankenstein en The Monster Squad, cinta que se convirtió en película de culto para toda una generación que quedó impresionada con su personaje.

Una carrera que trascendió el cine

Tom fue un actor muy dedicado y participó en exitosas series como The X-Files, CSI y más recientemente 12 Monos, demostrando su capacidad para adaptarse a distintos géneros. En los mensajes que han dejado los fans tras su fallecimiento, destacan mucho sus apariciones en los filmes de Heat, Last Action Hero y producciones independientes que hoy son consideradas joyas de culto.

Él siempre será recordado como uno de esos actores que, aunque rara vez era parte de los protagonistas, era uno de esos talentos que lograban darle una personalidad impactante a villanos que se robaban la película con sus actuaciones.