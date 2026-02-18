Muere ícono de la animación clásica que revolucionó con películas como Bella Durmiente y ¿Quién engañó a Roger Rabbit?

La industria del cine y la animación está de luto. Walt Disney Animation confirmó la muerte de Jane Baer, animadora clave en películas como La Bella Durmiente, The Rescuers y ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, a los 91 años de edad. De acuerdo con el comunicado, la animadora falleció en su hogar en California. Ella fue parte de la historia de este arte cinematográfico, pues trabajó durante más de cinco décadas y ayudó a definir la animación moderna que hoy disfruta todo el mundo.

¿Cómo murió Jane Baer?

De acuerdo con el informe, Baer murió tranquilamente mientras dormía en su hogar, dejando al mundo una trayectoria que transformó tanto la animación tradicional como la integración de personajes animados con acción real.

La artista que ayudó a construir la animación moderna

Jane Baer nació en Canadá en 1934 y en los años 50 llegó a Disney, donde se convirtió en asistente de animación y trabajó junto a los legendarios “Nine Old Men”, el equipo que dio forma a muchos de los clásicos animados del estudio. Con el tiempo, ella trabajaría en películas icónicas como La Bella Durmiente y The Rescuers, donde participó en la creación de la icónica villana Medusa. Ella también colaboró en películas como El zorro y el sabueso, The Black Cauldron y Mickey’s Christmas Carol.

El cine de animación y las mujeres

Pocos lo saben, pero las mujeres fueron esenciales en el cine animado; su trabajo era impecable y necesario para su éxito. Jane Baer fue parte de esas mujeres creativas y su trabajo es la prueba de ello.

Roger Rabbit y el salto tecnológico

Uno de sus mayores logros en su carrera fue sin duda en 1988, cuando supervisó secuencias clave de Toontown y personajes como Benny el Taxi en ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, una cinta que se convertiría en toda una revolución que mezcló acción real y animación con una calidad nunca vista.

