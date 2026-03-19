Muere actriz de Grey’s Anatomy y conductora de televisión de manera repentina a días de haber recibido un emotivo homenaje

El pasado 16 de marzo murió la famosa actriz de Grey's Anatomy y conductora de televisión Kiki Shepard, quien también participó en otros proyectos de renombre como: “Un Mundo Diferente” y “Baywatch”; de acuerdo con los primeros informes, el motivo de su muerte se dio por un infarto fulminante a los 74 años de edad.

Esta muerte dejó en shock a todo el mundo y seguidores del entretenimiento, puesto que, hace unos días atrás, más específicamente el 8 de marzo, la también conductora de televisión pudo recibir un homenaje en el Día Internacional de la Mujer, pero el 16 del mismo mes murió a los 74 años de edad debido a un infarto fulminante.

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¿Quién era Kiki Shepard?

Kiki Shepard fue una conductora de televisión, pero también se dedicó a la actuación; entre sus proyectos más importantes donde apareció fue en la famosa serie Grey´s Anatomy, Un Mundo Diferente y Baywatch, además formó parte del titular del programa de Showtime at the Apollo.

Antes de ser una consolidada actriz del entretenimiento, la conductora sobresalió en los escenarios de Broadway a finales de los años 70´s e inicios de los 80´s; de igual manera participó en montajes como Bubbling Brown Sugar y en Porgy an Bess, así como en otras producciones teatrales que formaron parte de su desarrolló en el ámbito artístico.

Shepard nació en Tyler, Texas en julio de 1951, pudo estudiar en la Universidad Howard, donde también fue miembro y fundadora de una compañía de danza. Su destino estaba con miras al espectáculo y fue por ello que ahora es recordada como una de las figuras más recordadas de la televisión en Estados Unidos.

Con la muerte de esta actriz, se cierra una etapa bastante importante para aquellas personas que crecieron disfrutando de Showtime at the Apollo, un programa que la ayudó a lanzar varias carreras en la música y en el entretenimiento.