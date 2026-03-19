¿Se olvidará de la actuación? Protagonista de Stranger Things probará suerte en la música

El actor y protagonista de Stranger Things, Finn Wolfhard ha seguido su camino en otro rubro del entretenimiento, y recientemente publicó en su cuenta oficial de IG que ahora se meterá de lleno en la música. “¡No puedo esperar para tocar en Lollapalooza este verano! Nos vemos en Chicago.

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¿Quién es Finn Wolfhard?

Finn Wolfhard es un actor que saltó a la fama mundial luego de dar vida al personaje de Mike Wheeler en la serie de Stranger Things. Posteriormente también se hizo bastante popular por aparecer en el remake de IT, donde fue un integrante del Club de los Perdedores encarnando a Richie Tozier.

El camino a la música no es una coincidencia, de hecho, desde que terminó el rodaje de la última temporada de Stranger Things, Finn pudo mirar hacia otros horizontes, e incluso ya debutó como director de largometrajes en proyectos como: Hell of a Summer; también fue uno de los protagonistas de la cinta A24, The Legend of Ochi y el pasado 6 de junio lanzó su primer álbum como solista titulado “Happy Birthday".

De acuerdo con varias entrevistas que dio a medio locales, Finn reveló que, su faceta como director le ayudó a manejar emociones complicadas y conflictos internos. Pasando a la música, el actor declaró que, le habría encantado que las personas escucharan sus creaciones, pero aclaró que, tampoco busca tocar en estadios o convertirse en una estrella del pop, simplemente intenta hacer lo que siempre le gustó, y terminó diciendo que, si puede tocar en un club que le guste, eso es lo más importante,

¿Quién es la pareja de Finn Wolfhard?

Como buen actor del entretenimiento, al también músico y director se le ha vinculado con varias celebridades, sin embargo, las palabras de este chico fueron que, él prefiere relaciones más estables y añadió que nunca fue una persona muy romántica, ya que él espera que la contraparte sea genial, estable, sencillo y sobre todo, agradable. Eso sí, dejó en claro que, hasta ese momento por mediados del 2025, no estaba con nadie, y que su principal objetivo era la estabilidad.

