Te contamos la razón por la que ‘Lexie Grey’ abandonó la multipremiada serie ‘Grey’s Anatomy’.

Grey's Anatomy se convirtió en una de las series más queridas por parte de los televidentes, pues la productora Shonda Rhimes creó un exitoso programa que se metió en el corazón de millones de personas en todo el mundo.

Personajes como Meredith Grey, Miranda Bailey, Derek Shepherd, Cristina Yang, Izzie Stevens y muchos otros se ganaron un lugar entre los fanáticos de la serie de médicos.

Sin embargo, también existe otro personaje que se convirtió en uno de los más recordados y aclamados. Nos referimos a Lexie Grey, quien obtuvo un trágico final en la temporada número 8.

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Recordemos que, en el capítulo ‘Flight’, algunos doctores vivieron un accidente aéreo que cambió sus vidas para siempre. Mark, Meredith, Cristina Yang, Derek, Arizona Robbins y Lexie cayeron de un avión y sufrieron graves heridas que enfrentaron con éxito.

Desafortunadamente, Lexie Grey tuvo un destino diferente al de sus compañeros, pues perdió la vida en el fatídico accidente.

Muchos admiradores comenzaron a cuestionarse sobre el terrible final de la doctora, pues no merecía morir de tal manera, según la opinión de millones de fans.

Sin embargo, Chyler Leigh, quien interpretó a la doctora Lexie, reveló que su tiempo en Grey’s Anatomy llegó a su final por decisión propia. La artista, de 38, abrió su corazón para los medios de comunicación y reveló que se reunió con la producción para dar la noticia de su salida.

“Tomé la decisión de que la octava temporada sería la última en Grey's Anatomy”, expresó la estadounidense quien también se dio a conocer por múltiples proyectos profesionales.

“Me reuní con Shonda Rhimes y trabajamos juntos para darle un cierre apropiado a la historia de Lexie. Mi experiencia en Grey's Anatomy es algo que atesoraré por el resto de mi vida, pero necesitaba un cierre”, concluyó la famosa actriz quien siempre va a ser recordada como Lexie Grey.

Shonda Rhimes confiesa por qué Lexie Grey falleció en un accidente aéreo.

Shonda Rhimes, productora y creadora de Grey’s Anatomy también reveló para la prensa cómo surgió la idea del accidente aéreo.

Y es que, Shonda quería que Lexie tuviera un final más simple como caer en el hospital y golpearse en la cabeza.

Tras una plática con todo el equipo de producción, la creadora de la serie sugirió un final más trágico e impactante para Lexie

Su salida tenía que tener el máximo impacto en todos. Inicialmente Lexie no estaba en el avión cuándo planeamos esa parte, pero al enterarnos de que Chyler Leigh se iba, lo charlamos con ella y acomodamos la escena para que así fuera

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