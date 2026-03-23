ÚLTIMA HORA: Muere querida actriz de Superman a los 82 años; ¿Qué le pasó?

Este lunes 23 de marzo de 2026 el mundo del cine despide a una de sus figuras más emblemáticas, pues se anunció el fallecimiento de la actriz Valerie Perrine, a la edad de los 82 años. De acuerdo con reportes, la estrella de cine falleció en su hogar en Beverly Hills, con su deceso se marca el fin de una trayectoria que dejó huella en el cine de los años setenta y ochenta.

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Según reportes, Perrine enfrentó durante años la enfermedad de Parkinson, diagnosticada en 2015, la cual deterioró progresivamente su salud hasta provocar su muerte por las complicaciones que presentó.

La actriz, alcanzó reconocimiento internacional gracias a su talento y versatilidad en pantalla. Su carrera brilló con la película Lenny de 1974, donde dio vida a Honey Bruce, su interpretación le valió el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes, así como una nominación al Premio Oscar.

¿Cuál fue la participación de Valerie Perrine en Superman?

Valerie Perrine, también fue uno de los rostros más conocidos dentro del mundo del cine gracias a su participación en Superman de 1978, donde interpretó a Eve Teschmacher, personaje que fue vinculado con el enemigo de Clark Ken, Lex Luthor, debido a su papel dentro de la historia se convirtió en uno de los personajes más recordados de la saga.

¿Quién fue Valerie Perrine?

La actriz nacida en Texas, Estados Unidos, inició su carrera como showgirl en Las Vegas, más tarde dio un salto a Hollywood donde participó en diversas producciones cinematográficas donde compartió créditos con grandes figuras de la industria.

Perrine logró consolidar su carrera gracias a su carisma y presencia frente a las cámaras, además, de que durante su trabajo actoral se combinó con éxitos, polémicas y reconocimiento internacional.

La muerte de Valerie representa la despedida de una actriz que marcó época en el cine estadounidense, dejando un legado que seguirá vigente entre generaciones a través de su trabajo, especialmente en el cine clásico y de superhéroes.