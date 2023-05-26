“Mujer Bonita” la idea original no iba a tener un final feliz.

Un cuento de hadas para adultos, así es como muchos describen la mítica historia de Mujer Bonita, una película que dejó marcadas a las generaciones de los años 90, pero ¿qué harías si te dijera que la historia que vemos en pantalla no es la que se tenía planeada en un inicio?

Hay que hacer un breve repaso, el guapísimo de Richard Gere interpreta a Edward Lewis, un multimillonario y exitoso empresario que ha hecho su fortuna gracias a la compra y venta de grandes emrpesas, él, como el lobo solitario que es, viaja frecuentemente a Los Ángeles, hasta que se encuentra con Vivian Ward, una joven Julia Roberts que se dedica a la vida galante.

Después de que Lewis decide contratar a Vivian por una noche, le ofrece pasar toda la semana con él para que finja que es su pareja en importantes eventos y reuniones ejecutivas con posibles clientes y jefes de otras empresas, Vivian posteriormente acepta, claro a cambio de una buena cantidad de dinero.

Pero, ¿a quién debemos esta joya de la cinematografía hollywoodense? La respuesta a esa pregunta la verdad no es nada sencilla, las manos y mentes que se llevan el crédito de esta historia son de muchas personas que, incluso, son responsables de cambiar el final original.

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¿Cómo nació la idea de Mujer Bonita?

El guión inicial fue creado por J. F. Lawton, en realidad, este trabajo era con el que pensaba abrirse paso por Hollywood, pues era apenas un guionista que intentaba conseguir trabajo de lo que le apasionaba hacer, pero eran momentos difíciles, vender sus ideas no parecía ser algo rentable.

Fue cuando se le ocurrió la idea de hacer un guion llamado 3,000, la historia de una Vivian menos alegre a la que conocemos en Mujer Bonita, y con un Lewis que estaba intrínsecamente involucrado con Wall Street y con los casos en los que dejaban en quiebra a diversas empresas. Pero el final de esta historia no era agradable, pues podíamos ver a una Vivian alejarse, feliz, de Edward.

Te preguntarás, ¿y por qué no vemos ese final en pantalla? Pues al final el sueño de Lawton se hizo realidad, su guion fue comprado por Arnon Milchan y Steven Reuther, quienes sintieron que sería mejor manejar una historia muchísimo menos oscura, pues no querían dar a la audiencia una película con el mensaje de que tenían que esperar a un hombre rico que les diera muchas cosas materiales para ser felices.

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Gracias a este remplatamiento de guion tenemos ahora a una de las parejas más icónicas de la historia del cine: Julia Roberts y Richard Gere, con una química que traspasa la pantalla y que le dio a Roberts su nominación a los Oscar.