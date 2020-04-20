Ana de Armas asegura que no se imaginó como una ‘Chica Bond’ en la película ‘Sin Tiempo Para Morir’.

La actriz hispanocubana Ana de Armas aseguró en una reciente entrevista que nunca se imaginó como una ‘Chica Bond’ para la película ‘No Time To Die’ (Sin tiempo para morir, en español), ya que, no se consideraba como una mujer con el mismo perfil de las anteriores actrices que han dado vida a la ‘Chicas Bond’.

Ana de Armas, quien participó en Blade Runner 2049, hará mancuerna con Daniel Craig en la última película del actor en la franquicia 007, razón por la que, dijo, se sintió insegura con su papel, debido a que es un personaje que va de la mano a la apariencia física de quien lo interpreta, perfil que, consideraba, no era el suyo.

Las chicas Bond han sido interpretadas durante años por un tipo específico de mujer… Lo asocio con algún tipo de perfección y belleza más allá de lo normal. Cosas con las que no coincido

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Es por esto, que declaró haber tomado con gran sorpresa el ofrecimiento para el personaje. “Me sorprendí cuando el director me llamó y me dijo 'el personaje no está escrito, pero queremos que lo hagas tú’”.

Por tanto, y dado que aún no estaba definido el personaje, es que Ana de Armas decidió aceptarlo, ya que, de esa manera podría hacerlo a su estilo, sin caer en clichés.

Por lo general estas mujeres, las chicas Bond, necesitan ser rescatadas. O mueren. O son malvadas. Necesitaba leer el guion… Costó un poco, pero al final me enviaron las escenas. Es importante, porque quiero aportar algo más a la historia con mi personaje

De este modo, Ana de Armas pudo desarrollar para ‘No Time To Die’ un personaje en torno a ella, lo que le permitió libertad creativa.



La cinta

En ‘Sin tiempo para morir’, Ana de Armas interpreta a Paloma, una agente de la CIA que se verá involucrada en la misión secreta de Bond. La película se estrenará el próximo 25 de noviembre.

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