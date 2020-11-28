Bryan Cranston fue pastor, profesor de química, y el suegro de James Franco en ¿Por Qué Él?, te decimos todo sobre él.

Bryan Cranston es un brillante actor, y tanto en su vida personal, como en la pantalla chica o en la industria cinematográfica no deja de renovarse, sorprendiendo a todos constantemente, y en “¿Por Qué Él?”, su interpretación no fue la excepción.

Algo que debes de saber sobre Cranston, es que en algún momento de su vida, antes de ser un famoso actor, él fue pastor religioso.

Esto casi nadie lo sabe, pero en 1993, prestó su voz para dos villanos de Power Rangers, se trató de Snizard y Twin Man.

Sin duda uno de los trabajos más sobresalientes de este actor fue su interpretación de Walter White en la multipremiada serie “Breaking Bad”, esta actuación no sólo le trajo premios, sino que, además, el primerísimo actor Anthony Hopkins le escribió personalmente una carta para felicitarlo por tan magistral trabajo en dicha producción, como el ambicioso y desesperado profesor de química que terminó eligiendo un camino bastante oscuro.

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Eso sí, también muchos lo recuerdan como Hal, el padre de “Malcolm El de En Medio”, donde fuera de pantalla, se ocupó del pequeño Erik Per Sullivan, quien interpretaba a Dewey, ya que el niño actor tenía bastantes conflictos para manejar la fama que trajo consigo la serie.

En múltiples ocasiones ha confesado que su pasatiempo favorito es correr, y dedica mucho tiempo y esfuerzo a ello, así mantiene una excelente condición física, y además, le encanta patinar.

En “¿Por Qué Él?” Bryan nos regala una actuación fantástica, que nos hace reír a carcajadas, aunque su personaje Ned Fleming, no la pasa nada bien, ya que cuando conoce a Laird (interpretado por James Franco), el excéntrico novio de su hija, su vida se vuelve un verdadero tormento.

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