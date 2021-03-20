Cameo de Stan Lee en Doctor Strange oculta un pequeño detalle.

Las apariciones de Stan Lee, el famoso guionista de los cómics de Marvel, en todas las películas del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) eran toda una tradición, pero tras su fallecimientos la esperada escena ya no será.

Como se sabe, la mayoría de sus cameos en las cintas eran un toque humorístico, una manera de hacer sonreír y sorprender a los espectadores en el momento en que el anciano aparecía de forma inesperada.

Sin embargo, en algunas ocasiones estas apariciones tenía significados más profundos y sustanciales como la que hizo en la película Doctor Strange.

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La escena en la que podemos ver a Lee, es cuando Stephen Strange, interpretado por Benedict Cumbercatch y Mordo, interpretado por Chiwetel Eijfor, chocan contra la ventana de un autobús mientras sostienen una pelea con Kaecilius (Mads Mikkelsen) donde este transforma la realidad física a su antojo.

Stan viaja en dicho autobús y se le ve leyendo un libro, ríe y dice: "Esto es muy gracioso", y en efecto lo es, pues tanto sus palabras como la escena están muy conectadas precisamente al libro.

Se trata de un ejemplar del ensayo "Las puertas de la percepción" de 1954, donde el novelista británico Aldous Huxley relataba sus experiencias alucinógenas con la mescalina.

Huxley extrajo el título de su obra de una cita del libro "El matrimonio del cielo y el infierno" (1793), una sátira profética escrita por William Blake: "Si las puertas de la percepción se purificaran, todo se le aparecería al hombre como es, infinito".

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Tanto en "Las puertas de la percepción" como en su sucesor "Cielo e infierno" (1956), Aldous insiste en cómo las drogas psicodélicas habían modificado la forma en que percibía el arte y el ámbito psicológico, por lo que resulta más que evidente que el concepto de la historia de Doctor Strange, así como sus coloridos visuales son pura psicodelia.

Sin duda, incluir a Stan Lee leyendo un libro tan ad hoc a la historia, es un curioso guiño a su creación.

No te pierdas este divertido cameo de Stan Lee en "Doctor Strange" este domingo por la pantalla de Azteca 7.

