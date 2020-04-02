El director de la serie ‘Club de Cuervos’ anuncia que habrá una película. ¿Es verdad? Aquí los detalles.

Ante la emergencia sanitaria que atraviesa México, y el mundo, por coronavirus, el director de la serie Club de Cuervos Gaz Alazraki anunció que la historia de los hermanos Iglesias tendría una película.

Todo ocurrió en una historia de Instagram, donde Alazraki adelantó que aunque se viven momentos complicados, la cinta se realizará.

Te puede interesar:

VIDEO: Revelan la razón por la que el final de la película de Lilo & Stitch tuvo que ser modificado.

Aunque es una época complicada, por fin les puedo compartir una noticia que me llena de emoción… vamos a hacer la película

Este fue el mensaje que lanzó Alazraki en su cuenta oficial de Instagram. Aunque muchos de los fans de la serie se mostraron emocionados, ya que tras las cuatro temporadas los seguidores piden más.

Sin embargo, todo se trató de una broma, ya que el director de cine lanzó su anunció en medio del Día de los Inocentes en Estados Unidos.

Así que Alazraki quiso jugar con los sentimientos de sus seguidores y hacerles pasar un momento agradable.

Club de Cuervos es una de las series más famosas de México y de la plataforma de streaming que la creó. Desde que se lanzó en 2015, Luis Gerardo Méndez y Mariana Treviño se ganaron un lugar entre el público mexicano.

En la historia ambos son hermanos y pelean por la presidencia del equipo Cuervos de Nuevo Toledo, entre otros dilemas.

También te puede interesar:

La estrella del K-Pop Kim Jaejoong causa gran polémica entre sus fans al decir que tenía coronavirus.

Otro de personajes que también ganó popularidad fue el de Hugo Sánchez, interpretado por Jesús Zavala, que incluso tiene su figura Funko.

La primera temporada se estrenó el 7 de agosto del 2015, la segunda y tercera se estrenaron en los años 2015 y 2016, y la última temporada inició el 26 de enero del 2019.

