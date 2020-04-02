VIDEO: Revelan la razón por la que el final de la película de Lilo & Stitch tuvo que ser modificado.

Sin lugar a dudas, Lilo & Stitch es una de las películas animadas que mayor popularidad han alcanzado a lo largo del tiempo gracias que sus personajes se lograron quedar en la memoria colectiva de los fans del cine animado.

Sin embargo, alrededor del éxito de la cinta se guardan algunos secretos que poco a poco han sido revelados, tal es el caso de la reciente información que circula con la poderosa razón por la que su final tuvo que ser modificado.

Te puede interesar:

FOTOS | ¡Muy curiosos! Estos son los datos que debes conocer sobre Pardo, Panda, y Polar, nuestros amados “Escandalosos”.

Y es que de no haberse hecho dicho cambio, los expertos aseguran que el éxito de la cinta se vería comprometido.

Se trata de una secuencia de acción al final de la película en la que se tenía planeado que unos alienígenas robabaran un “Boeing 747” del aeropuerto para realizar una escena de acción y rescate de Lilo y Stitch.

Pero los ataques terroristas ocurridos el 11 de septiembre del 2001 les jugaron mal a los creadores de la película, puesto que el mismo modelo de aeronave fue el que se utilizó para dichos actos que conmocionaron a Estados Unidos y el mundo entero.

Es por esta razón, que se decidió sustituir el tipo de avión pensando en que la gente se vería afectada al ver en una escena de acción el mismo Boeing que se usó para los lamentables actos.

De esta manera, el gigante de la animación también evitó caer en alguna polémica que fuera a poner en riesgo el éxito de la película.

También te puede interesar:

‘Bucky Barnes’, interpretado por Sebastián Stan, aparecerá en ‘Black Panter 2’. Aquí todos los detalles.