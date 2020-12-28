Los datos que muy probablemente no conocías de la exitosa película ‘Cars 3' de Pixar.

Estrenada hace unos años, Cars 3 es una de las películas de la saga más llamativas. Con la aparición de un nuevo personaje que será consejero de El Rayo McQueen, las aventuras de los autos se hacen más sorprendentes.

Para esta tercera entrega de Cars, se cuenta con Cruz Ramirez, personaje que será la entrenadora de McQueen y que le dio un giro a los personajes femeninos que habían sido destacados en la saga.

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Además, esta película de animación por computadora en 3D, nació bajo la premisa de ser un filme más emocional que volvería a las raíces originales de las cintas anteriores de la saga, como lo destacó su productor ejecutivo.

Sin embargo, a tres años de su estreno en 2017, aún quedan algunos datos interesantes que quizá muchos no conocen alrededor de Cars 3.

Aquí te dejamos algunos:



Carro del Capitán América

Con la franquicia de Cars ha quedado más que claro que Pixar crea un auto para cada personaje trascendental e icónico del mundo de la animación, como el Capitán América, que aparece convertido en auto en esta tercera entrega.



Cinta con más autos

Cars 3 es la cinta de la popular franquicia que contó con más automóviles en competencia al sumar 65 de ellos. Sus entregas anteriores tuvieron 11 y 36 en Cars 2 y Cars, respectivamente.



Consultoría profesional

Para la elaboración de Cars 3, se contó con el apoyo del piloto profesional de NASCAR, Jeff Gordon, quien fue uno de los principales consultores para la película.

Apoyó mucho en la manera de transmitir las emociones y su experiencia en el circuito de competencia referente a nuevas generaciones de pilotos que podrían hacer a un lado a la vieja escuela, que es el tema central de la cinta animada.



De las cintas más caras

Cars 3 se convirtió en una de las cintas animadas más caras, al consumir un presupuesto de 175 millones de dólares, lo que la empata con Monstruos vs. Aliens, Up, una aventura de altura, Los fantasmas de Scrooge, Intensamente y Un gran dinosaurio.

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