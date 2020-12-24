Desde ‘Blancanieves’ hasta ‘Dumbo': Estas son las mejores películas clásicas que nos ha regalado Disney.

A través de los años, la compañía Disney ha lanzado algunas películas infantiles que marcaron la vida de chicos y grandes en todo el mundo.



El Rey León

El bebé ‘Simba’ se robó el corazón de millones de cinéfilos, pues vivió grandes aventuras con sus divertidos compañeros ‘Timón’ y ‘Pumba’. La historia gira en torno a este pequeño heredero al trono que regresa más fuerte que nunca a la sabana africana para vengar la muerte de su papá.

Mulán

La historia de Dean DeBlois fue una de las más estremecedoras para chicos y grandes, pues cuenta la vida de una joven mujer que posee dotes inigualables para las artes marciales.

Mulán se corta el cabello y se hace pasar por un hombre para unirse a las filas del ejército. La joven también muestra su valentia protegiendo a su papá enfermo y decide alistarse para defender al imperio.

La protagonista se somete a un duro entrenamiento con otros hombres, encuentra el verdadero amor y logra ganarse el respeto de todo el género masculino.

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El Libro De La Selva

Basada en las historias de Rudyard Kipling, esta cinta es una de las más famosas entre el público infantil. La película gira en torno a la vida de un niño huérfano llamado ‘Mowgli’, quien conoce grandes animales dentro de la vegetación del bosque.

El pequeño es criado por una manada de lobos, por lo que adapta sus hábitos a los de animales primitivos. Este filme también destaca por sus maravillosas escenas musicales y grandiosas locaciones en la ficción.

Blancanieves

La historia inspirada en los cuentos de los hermanos Grimm se volvió un éxito en 1937. Y es que, es indiscutible que Blancanieves es una de las princesas más famosas en la actualidad, pues millones de personas sueñan con vivir una romántica historia de amor.

La princesa huye de una malvada bruja quien envidia su belleza; sin embargo, la joven encuentra refugio en una cabaña donde conoce grandes amigos como los 7 enanos y algunos animales del bosque.

Dumbo

Esta es la historia de un elefante bebé que nace con una malformación en las orejas; sin embargo, los dueños de un circo logran ridiculizarlo hasta que aprenda a volar.

Un ratón llamado ‘Timothy’ se encarga de que Dumbo recupere su confianza con el ‘truco de la pluma’ y así vuele por los aires sin importar la opinión de los demás.

Dumbo y el ratón viven grandes aventuras, pues hasta se emborrachan por equivocación con una botella de champán. Lo anterior da como resultado la famosa escena de los elefantes rosas que muchos adultos recuerdan de su infancia.

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