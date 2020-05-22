¿Por qué Dwayne Johnson ‘La Roca’ no participará en ‘Rápidos y furiosos 9'? Surgen teorías al respecto.

Muchos de los seguidores de la saga de Rápidos y furiosos aún se mantienen tristes por el retraso en el estreno de su novena entrega, la cual estaba planeada para finales de mayo de este año, sin embargo, por la actual pandemia por coronavirus Covid-19 tuvo que ser aplazada hasta abril del 2021.

Hasta ahora una de las mayores incógnitas sobre 'Rápidos y furiosos 9' es la ausencia de Dwayne Johnson ‘La Roca’, quien había sido uno de los personajes centrales de la trama.

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Recordemos que desde 'Rápidos y furiosos 5', ‘La Roca’ apareció interpretando a Luke Hobbs, quien en un inicio era un agente diplomático del servicio de seguridad de Estados Unidos cuyo objetivo era atrapar a Dom y sus amigos, sin embargo, después se unió a sus filas y en las siguientes entregas ya estaba del bando de Roman, interpretado por Tyrese Gibson, Letty, personificada por Michelle Rodriguez, y compañía.

Hace tiempo atrás, Johnson anunció que no sería parte de ‘Rápidos y furiosos 9’, sin que en ese entonces diera los motivos de tal hecho, por lo que ahora han surgido varias teorías en torno a esta decisión.

Una de ellas apunta a que el supuesto pleito que tuvieron Dwayne Johnson y Vin Diesel durante el rodaje de ‘Rápidos y furiosos 8’ fracturó la relación entre los actores, causando que ‘La Roca’ ya no apareciera en esta nueva cinta.

Sin embargo, después de que se diera conocer de aquel incidente entre los artistas, ambos se intercambiaron mensajes que apuntaban a la reconciliación, e inclusive Dwayne mencionó en un video: “Te veré pronto, Toretto”.

Otra de las posibles razones es que ‘La Roca’ tiene su propio spin-off ambientado en el mismo universo de Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw, con el cual ha logrado gran éxito, lo que lo podría haber empujado a mantener su carrera alejado de la popular saga.

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