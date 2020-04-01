Dwayne Johnson ‘La Roca’ revela que sí habrá segunda parte del spin-off ‘Fast & Furious: Hobbs & Shaw’.

Después de tantas películas de Rápidos y Furiosos, pareciera que ya nada nos podría impresionar… Resulta ser que, en el 2019, los creadores de estos filmes de autos súper veloces lanzaron un spin-off en el que Dwayne Johnson y Jason Statham resaltan como los protagonistas. Aunque la cinta no recaudó lo suficiente esto no ha detenido a que una segunda parte ya esté en camino de Hobbs & Shaw.

Te puede interesar:

Esta fue la última entrevista en la que Selena Quintanilla platicó acerca de sus planes y sueños a futuro.

En el video en vivo, uno de los fans de The Rock le preguntó al actor acerca de la existencia de esta segunda parte de la historia y Johnson confirmó que la película estaba en desarrollo, pero que por el momento no contaba con director o una fecha de rodaje. Sin embargo, los planes están sobre la mesa.

Estamos desarrollando ahora la próxima película estoy bastante entusiasmado. Tenemos que trabajar la parte creativa en este momento y la dirección que vamos a tomar

Una buena noticia para todos los seguidores de las historias, pues esto es un respiro después de que se diera a conocer el retraso de Fast & Furious 9 debido a la pandemia ocasionada por el coronavirus también conocido como Covid-19.

Hubiera sido el 2020 en el que estaríamos siendo testigos de la llegada del filme, pero ante la complicada situación, sería el 2021 cuando podamos disfrutar del contenido cinematográfico. Por lo mientras hay que recordar que Hobbs & Shaw se centra en la historia de los personajes de Luke Hobbs (Dwayne Johnson) y Deckard Shaw (Jason Statham) y que incluso, Eiza González hace su aparición.

También te puede interesar:

El conductor Fernando del Solar reaparece en Venga La Alegría y detalla su estado de salud actual.

Vale la pena recordar que la tasa de mortalidad que presenta el coronavirus apenas es del 0.7% al 1% a nivel mundial, esto de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las cifras de víctimas mortales por el Covid-19 que se han mencionado entre el 2% y el 4% corresponden a países como China, donde se habría originado este virus. Por ello, es importante mantener la calma ante esta enfermedad global.

