Dan a conocer el primer adelanto de ‘El Conjuro 3: The Devil Made Me Do It’ que llegará al cine en 2021.

El universo de El Conjuro sigue dando sorpresas de cara a su nueva entrega. Lo que empezó con la primera parte en el 2013, ha ido expandiéndose hasta realizar un universo cinematográfico de terror.

Y es que, hasta el momento, la saga cuenta con dos entregas de El Conjuro, tres spin-offs de Annabelle, y uno de La Monja; sin embargo, aún se esperan más proyectos.

La compañía Warner Bros. lanzó un corto documental de media hora en el que exploran a profundidad cómo se ha ido desarrollando todo este universo desde su inicio; además, con este video se ha dado un primer vistazo a la tercera película de la franquicia.

El Conjuro 3: The Devil Made Me Do It volverá a presentar al matrimonio de los Warren, que tratan el caso de Arene Johnson, mejor conocido como el caso del Diablo Me Hizo Hacerlo.

Se trata del primer caso en el tribunal de los Estados Unidos en el que la defensa usó como argumento de inocencia la posesión demoníaca; sin embargo, los Warren se alejan de las casas encantadas y se transportan a los juzgados.

Asimismo, el elenco confirmó también que esta entrega será mucho mejor que las anteriores, por lo que han comentado que no tendría sentido hacer una secuela.

The Devil Made Me Do It revela una espeluznante historia de terror, asesinato y un mal desconocido. Este caso sorprendió a investigadores paranormales experimentados como Ed y Lorraine Warren. Es uno de los casos más sensacionales de sus archivos. Empieza con la lucha para salvar el alma de un joven y después les lleva más allá de cualquier cosa que hayan visto antes

Para sorpresa de todos, esta tercera parte no estará dirigida por James Wan como en las dos primeras películas; sin embargo, participará como productor. Esta cinta estará bajo la dirección de Michael Chaves. El estreno estaba planeado para este verano, pero por causas relacionadas con el Covid-19, la película llegará a cines el 4 de junio de 2021.