Ryan Reynolds asegura en Twitter que la película ‘Deadpool 3' se está “escribiendo a sí misma”.

La realización de la tercera película de Deadpool hasta ahora no ha sido confirmada; sin embargo, el actor Ryan Reynolds, quien ha dado vida al inolvidable personaje, encendió la esperanza sobre el hecho de que el proyecto sigue en pie.

Esto, luego de que escribiera un tuit en el que aseguró que la tercera entrega sobre las aventuras del Mercenario Bocazas se está "escribiendo a sí misma".

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La revelación de Reynolds, que ha puesto a muchos felices, fue hecha como respuesta a una de las felicitaciones que recibió en la red social sobre su reciente cumpleaños.

Se trata del mensaje que le envió el astronauta canadiense Chris Hadfield. Él le mandó una felicitación con una foto de un hidrante pintado como el mercenario con la frase: "Feliz cumpleaños Ryan Reynolds, cuidado con las velas y los perros".

Ante esto, el actor respondió: "Deadpool 3 prácticamente se está escribiendo a sí misma".

Si bien, el actor no ahondó en el tema ni ha dado nuevas revelaciones al respecto, los fanáticos de Deadpool han tomado el mensaje como un aviso de que la tercera entrega está en camino y por ahora se trabaja en su guion.

Cabe destacar que a pesar de que Deadpool es una de las películas con gran éxito en taquilla, hasta ahora no se ha detallado si el personaje se unirá al Universo Cinematográfico de Marvel.

Por su parte, los medios especializados en cine señalan que no es de extrañar que Deadpool 3 se esté demorando demasiado, ya que en caso de que el personaje entre al UCM, se deberá de adaptar a Wade Wilson dentro de este nuevo universo.

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