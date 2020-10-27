Revelan el primer tráiler oficial de ‘Selena: La Serie’ y anuncian la fecha de estreno. (VIDEO)

Una de las populares plataformas de streaming, lanzó este lunes el tráiler oficial de Selena: La Serie, y dio a conocer que la producción que contará la vida de la cantante, considerada la Reina del tex-mex, se estrenará el próximo 4 de diciembre.

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La serie explorará la vida de la cantante Selena Quintanilla y los complicados pasajes que tuvo con su familia para llegar a ser una famosa cantante.

En el tráiler oficial de Selena: La Serie, se muestran algunas imágenes de los actores que darán vida a los miembros de la familia Quintanilla formado por A.B, Suzette y Selena Quintanilla, papel que interpretará Christian Serratos.

La producción de la serie se grabó en varios sitios de México, principalmente en Baja California. Su estreno se demoró debido a la pandemia, pero será este año cuando sea vea la luz en una plataforma de streaming.

Cabe mencionar que es el primer proyecto donde la familia de Selena está involucrada; incluso, su hermana Suzette Quintanilla forma parte como productora ejecutiva, junto a Jaime Dávila, Rico Martínez, Abraham Quintanilla Jr., y Simran A. Singh.

Se espera que este proyecto sea uno de los más exitosos en la popular plataforma, tal como lo fue la bioserie de Luis Miguel y José José.

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La serie de Selena será estrenada el próximo 4 de diciembre con nueve episodios, de cerca de 40 minutos cada uno y será la primera entrega de dos partes.

