Elon Musk, Tom Cruise y la NASA preparan la primera película de la historia grabada en el espacio.

Gran asombro ha causado la noticia de que al parecer la compañía SpaceX, de Elon Musk, estaría trabajando junto a la NASA y al actor Tom Cruise en la realización de la primera película que será grabada en el espacio.

De acuerdo con la información revelada al respecto hasta ahora, dicho proyecto aún se encuentra en una etapa muy temprana de su desarrollo; sin embargo, se especula que se trataría de una cinta de acción y aventura.

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Además, se detalló que a pesar de que sería Tom Cruise el protagonista, el filme no tendría relación alguna con la franquicia Misión Imposible, en la que el actor estadounidense ha realizado el rol principal durante más de dos décadas.

También se reportó que, hasta el momento, no se involucra a ninguna productora con el proyecto cinematográfico que se convertiría en el primero de la historia en rodarse fuera del planeta Tierra.



Tom Cruise, el actor ideal

Sobre las razones por la que se asegura que Tom Cruise es el actor ideal para ser parte de este novedoso filme, los expertos en temas de cine han señalado que son su amplio reconocimiento en las cintas de acción y su capacidad de realizar la mayoría de sus escenas de alto riesgo sin la necesidad de usar dobles, lo que lo diferencian de un gran número de actores.

Muestra de ello fue cuando se colgó de un avión en pleno despegue para una secuencia en Misión Imposible: Nación Secreta.

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