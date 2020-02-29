Tom Cruise es puesto bajo cuarentena por Coronavirus en Italia luego de suspender rodaje de ‘Misión Imposible 7’.

Tom Cruise podría encontrarse en cuarentena por alerta sanitaria en Italia, pues se encontraba grabando las primeras escenas de la película Misión Imposible 7; sin embargo, se suspendió el rodaje debido a que en el país europeo existe una alarma provocada por el coronavirus (Covid-19).

Desde que se confirmó la existencia de dicho virus en Italia se han presentado más de 800 casos, la mayoría en Lombardía, pero la nación se encuentra en extremas precauciones.

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Ante esta situación, el actor de 57 años tuvo que detener las grabaciones y, a través de un comunicado de prensa, se dio a conocer la decisión de Paramount Pictures, la cual detuvo las grabaciones en Venecia.

Tom Cruise pasaría tres semanas en Italia grabando la cinta, sin embargo, al respecto Paramount dijo las razones por las que se vio obligado a ello:

Debido a una gran precaución por la seguridad y el bienestar del elenco y del equipo, así como por los esfuerzos del gobierno veneciano para detener las agrupaciones en público por la amenaza del coronavirus, hemos cambiado el plan de producción de tres semanas de rodaje previsto en Venecia, la primera etapa de una producción extensa con la que contamos para Misión Imposible 7

¿Tom Cruise bajo cuarentena por coronavirus?

Luego de los casos reportados en Italia por Covid-19, el actor Tom Cruise se encuentra bajo cuarentena en el lujoso Hotel Gritti Palace y, hasta el momento, no se ha informado sobre la infección de algún miembro del personal o de la tripulación de la producción que haya sido infectado.

Además, se informó que el elenco y la tripulación británica está programada para regresar al Reino Unido, donde serán examinados a su llegada con el fin de evitar la propagación del coronavirus. Hasta ahora, Italia es el país más afectado de Europa.