Filtran el que podría ser el título de ‘Deadpool 3’, la nueva película del famoso antihéroe.

Hace casi un año Ryan Reynolds confirmaba que habría una tercera entrega de la famosa cinta del antihéroe Deadpool, por lo que los fans no han podido con tanta espera y han reaccionado con gran emoción a la nueva filtración que se ha hecho del esperado proyecto cinematográfico.

Según la reciente revelación, ya estaría elegido el título de Deadpool 3, mismo que ha causado sensación entre quienes han seguido los pasos del famoso antihéroe.

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Ahora se especula que la tercera entrega de la película llevará por nombre Deadpool: Retcon, título que en español ha sido traducido como Deadpool: Continuidad retroactiva, nombre que, sin duda, ha llamado la atención.

Por su parte, los especialistas en temas de cine aseguran que de ser aprobado este título para Deadpool 3, quedaría a la perfección con la esencia del irreverente sentido del humor del personaje que tiene millones de fanáticos en el mundo.

Otro de los detalles que se han revelado sobre este proyecto, es que la película sería lanzada bajo el sello de 20th Century Studios en lugar de la marca insignia de Marvel.

Aunque hasta ahora todo lo relacionado a Deadpool 3 ha permanecido en el ámbito de la especulación, se espera que pronto se den a conocer detalles oficiales de la cinta.



El otro título

Hace unos meses, en febrero de este año, Rob Liefeld, quien es el creador del Mercenario, dejó entrever que ya tenía una idea para el título que podría darse a esta producción.

En un cartel que subió en su cuenta de Instagram se leía el título Deadpool: Far from Fox, es decir, Deadpool: lejos de Fox, lo que de inmediato levantó las especulaciones sobre si ese sería el nombre de la tercera entrega, pero ahora todo ha cambiado con la nueva revelación que se ha hecho.

Solo queda esperar a conocer el título oficial que llevara Deadpool 3.

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