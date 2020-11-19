Mel Gibson confirma que ya se encuentra trabajando en la quinta entrega de la saga ‘Arma Letal’.

Han pasado 22 años desde el estreno de Arma letal 4 y, conforme pasaba el tiempo, era más difícil que se diera una quinta entrega en el futuro.

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Sin embargo, después de mucha espera, Mel Gibson confirmó que Arma Letal 5 es un hecho, pues ya se encuentran trabajando en ella.

El actor fue entrevistado con motivo del estreno de su nueva película Fatman, en la que da vida a un simpático Santa Claus, y justo al final, lo cuestionaron sobre la quinta entrega de la franquicia, a lo que la estrella de Hollywood respondió:

Por supuesto. El hombre detrás de todas ellas, el hombre que las llevó a la pantalla y se la dio, está trabajando en ella ahora mismo, Richard Donner. Es una leyenda

El aclamado actor Richard Donner ya tiene 90 años, por lo que no sorprendería que en Warner estén impactados de dar luz verde de forma definitiva a la película por su avanzada edad.

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En tanto, Mel Gibson tiene ya 64 años, mientras que Danny Glover cumplió 74 esté 2020, por lo que se desconoce con qué papel fungirán en la cinta.

