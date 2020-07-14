FOTO: Director de ‘Joker’ comparte nuevo detrás de cámaras de la icónica escena de baile de la película.

A tan solo unos meses de que se cumpla un año del estreno de Joker, Todd Phillips, director de la película, volvió a ponerla en la mente de todos tras compartir una imagen inédita del detrás de cámaras, de una de las escenas más icónicas de la cinta protagonizada por Joaquin Phoenix.

Se trata del momento en que el personaje central de la trama aparece bailando mientras desciende de unas escaleras.

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Dicha escena se convirtió una de las más icónicas de película estrenada en octubre de 2019, pues desde entonces ha sido recordada de diferentes maneras por parte de los internautas, quienes hasta compartieron dibujos en trazo de este momento clave de la historia de Joker.

Sin embargo, la foto que acaba de compartir Todd Phillips revela lo complejo que fue lograr un trabajo de gran nivel, ya que muestra parte de la tecnología que se requirió para seguir los pasos de Joaquin Phoenix, en su papel de Arthur Fleck, bailando al ritmo de Rock'n Roll de Gary Glitter.

De inmediato, los fanáticos de la cinta reaccionaron con gran furor dando ‘me gusta’ y comentando la imagen, que resultó ser una gran revelación sobre una de las cintas más exitosas del año pasado.

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Cabe recordar que esta no es la primera vez que el director nos muestra una nueva perspectiva de Joker, por lo que sus seguidores no dejan de estar pendientes de cada una de sus publicaciones.