Murió a los 88 años Ian Holm, el actor que dio vida al personaje ‘Bilbo Bolsón’ en ‘El señor de los anillos’.

La mañana de este viernes 19 de junio, medios internacionales confirmaron la muerte del actor británico Ian Holm, quien alcanzó gran popularidad en el cine gracias a su trabajo en películas como Carros de fuego, El aviador, Alien y El señor de los anillos.

Fue el agente del artista quien reveló a la prensa y seguidores del actor que Ian Holm murió, rodeado de sus seres queridos.

Con gran tristeza anunciamos que el actor Sir Ian Holm falleció esta mañana a la edad de 88 años. Murió pacíficamente en el hospital, rodeado de su familia

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Holm fue un ilustre actor que logró forjar una carrera de más de 50 años dentro del mundo del cine y el teatro, donde destacó por cada uno de los personajes a los que dio vida; sin embargo, fue su papel de Bilbo Bolsón en la trilogía de El señor de los anillos donde alcanzó la cima del éxito.

Su carisma y camaleónica imagen lo hicieron participar en cintas que quedaron totalmente ligadas a él, tales como Alien, el octavo pasajero, El aviador y Carros de fuego, siendo esta última cinta la que lo llevó a una nominación al Oscar por su papel como Sam Mussabini, en 1981.

El invaluable aporte de Ian Holm al mundo artístico británico provocó que la Reina Isabel II lo distinguiera como comendador de la Orden del Imperio Británico en 1990, y que en 1998 fuera nombrado Sir.

Su última aparición dentro de pantalla grande fue con su popular personaje en la película El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos.

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Ian Holm enfrentaba una batalla contra el Parkinson, afección que le comenzó hace cinco años y lo mantuvo con un delicado estado de salud.