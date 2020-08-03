El director James Cameron está sorprendido de cómo está quedando ‘Avatar 2’; tiene escenas casi terminadas.

Una de las películas más esperadas para este 2020, sin duda, era Avatar 2; sin embargo, su estreno será hasta el próximo año debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el mundo.

A través de un comunicado, la producción a cargo del director James Cameron dio a conocer que la cinta pospondrá su aparición en las salas de cine.

Te puede interesar:

Revelan que existe la posibilidad de una nueva película de ‘Crepúsculo’, inspirada en ‘Midnight Sun’.

Nos hemos visto obligados a retrasar las grabaciones que estamos llevando a cabo ahora en Nueva Zelanda. Antes del COVID-19, todo estaba listo para que la primera secuela llegara en diciembre de 2021; desafortunadamente, debido al impacto de la pandemia en nuestro calendario no es posible llegar a esa fecha

Sin embargo, el propio cineasta expresó, en las últimas horas, su felicidad por ver el resultado que está teniendo el filme; incluso ya hay escenas casi terminadas: "Trato con imágenes de éste tipo todos los días, y aun así hay veces que veo las escenas y digo 'esto es realmente increíble'".

No me estoy dando una palmada en la espalda con este comentario. Es una fusión entre algunos de los mejores diseñadores del mundo y un gran elenco. Pero si tienes el guion y el diseño correcto, solo es un proceso iterativo en el que todo se filma y se monta

Cabe mencionar que son muchas las expectativas en torno a esta producción, pues el objetivo es superar los 2.743 millones de dólares en taquilla que se tuvieron en la primera película.

La segunda entrega de esta historia tiene previsto su lanzamiento en diciembre de 2021. Avatar 3 tiene programado su estreno el 23 de diciembre de 2023, mientras que el 19 de diciembre de 2025 llegará Avatar 4; la quinta, y por el momento última entrega de la saga, verá la luz en cines el 17 de diciembre de 2027.

También te puede interesar:

Gael García Bernal se subirá al ring para protagonizar la película del luchador exótico ‘Cassandro’.