Gael García Bernal se subirá al ring para protagonizar la película del luchador exótico ‘Cassandro’.

El actor mexicano Gael García Bernal, quien se mantiene en la actualidad como uno de los rostros principales del cine mexicano, interpretará al luchador exótico Cassandro en la película dirigida por el ganador del Oscar, Roger Ross Williams.

En entrevista con el portal Deadline, el cineasta dio a conocer que el protagonista de cintas como Y tu mamá también, Rudo y Cursi y Amores Perros, será el encargado de darle vida a uno de los luchadores más emblemáticos del género Exótico.

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Como cineasta, mi propia experiencia de vida ha inspirado mi pasión por contar historias inspiradoras sobre extraños y elevar las voces de personas que normalmente no vemos en la pantalla

La verdadera historia de Cassandro, Saúl Armendáriz, era una que sabía y que quería contar desde el momento en que lo conocí. Espero poder llevar la historia de Saúl a un público amplio

La película, que se espera que se estrene en el mes de noviembre a través de una plataforma de streaming, abordará la historia de Saúl Armendáriz, quien a los 15 años dejó los estudios para entrenar lucha libre, iniciando su carrera en 1988 bajo la máscara de Mister Romano.

Posteriormente, abandonó el personaje y adoptó el de Baby Sharon, que fue el inicio del género exótico; sin embargo, fue hasta 1990 que se convirtió en Cassandro.

Uno de los pasajes más difíciles que vivió fue que el ojo público aceptara su sexualidad, pues una mala publicidad, previo a una lucha contra El Hijo del Santo, lo llevó a cortarse las venas.

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