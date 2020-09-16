Madonna será la guionista y directora de su propia biopic, la cual estará producida por Amy Pascal.

La cantante Madonna sorprendió a sus millones de seguidores, pues está escribiendo el guion para una película que hablará sobre su vida; incluso, será dirigida por ella misma.

A través de sus redes sociales, la Reina del Pop confirmó esta noticia, la cual ha representado un tema de conversación en redes sociales.

Te puede interesar:

Adam Sandler y Drew Barrymore estrena cortometraje secuela de la película 'Como Si Fuera La Primera Vez'.

Quiero transmitir el increíble viaje en el cual me ha embarcado la vida como artista, como bailarina, como ser humano tratando de hacerse un lugar en este mundo

La también actriz estadounidense de 62 años trabaja junto a la escritora Diablo Cody, quien fue ganadora de un Oscar por la película ‘Juno’.

La película, que aún no tiene título, será producida por Amy Pascal, ganadora de tres premios de la Academia por ‘Mujercitas’, ‘Los Archivos del Pentágono’ y ‘El hombre araña: de regreso a casa’, informó Universal en sus plataformas digitales.

El foco de este filme será siempre la música. La música me hace seguir adelante y el arte me mantiene viva. Hay tantas historias sin contar, inspiradoras, y quién mejor para contarlas que yo misma

La compañía Universal se mostró agradecida con la cantante, pues es la artista más vendida de todos los tiempos, luego de cinco décadas en el mundo de la música.

Ha transformado nuestra comprensión del arte, la sexualidad, el feminismo y el rol de las mujeres en el entretenimiento. Madonna es el ícono definitivo, humanitario, artístico y rebelde. Con su don inigualable de crear arte, que es accesible y derriba barreras, ha moldeado nuestra cultura como muy pocos otros lo han hecho

También te puede interesar:

Las figuras del espectáculo celebraron el Grito de Independencia con mensajes en sus redes sociales.

La película de Madonna llegaría a las pantallas el próximo año, una cinta que representaría un nuevo éxito, tal como lo consiguió ‘Rocketman’.