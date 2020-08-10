VIDEO: Así fue la transformación del actor Jared Leto para interpretar a ‘Joker’ en ‘Suicide Squad’.

Una de las películas que marcó un parteaguas en las historias de antihéroes, sin duda, es Suicide Squad, la cual tuvo como protagonistas a Harley Quinn y Joker, este último interpretado por Jared Leto, quien levantó todo tipo de comentarios con su interpretación.

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Y es que para muchos seguidores de la historia, el también músico no cumplió con las expectativas al dar vida a uno de los personajes más complejos en la historia de los cómics; sin embargo, Jared Leto respondió con un video en el que mostró cómo fue su transformación para este papel.

Luego de la magistral interpretación de Joaquin Phoenix, misma que le valió ganar el Oscar y múltiples reconocimientos, Jared Leto manifestó su molestia, pues quiere seguir interpretando al payaso más famoso del séptimo arte.

Leto dará vida al Andy Warhol en película producida por él mismo

Desde 2016, se dio a conocer que el actor tenía la intención de lanzar una película en la que interpretara al artista Andy Warhol, proyecto que saldrá a la luz próximamente.

Sí, es cierto, interpretaré a Andy Warhol en una próxima película. Estoy muy agradecido y emocionado por la oportunidad

El actor, de 48 años, se une a la lista de histriones que han dado vida al artista. Crispin Glover se metió en la piel del ícono pop en The Doors (1991) de Oliver Stone; David Bowie lo interpretó en Basquiat (1996); Jared Harris hizo lo propio en Yo disparé a Andy Warhol (1996) y Bill Hader lo encarnó en Men in Black 3 (2012).

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