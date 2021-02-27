John Wick tendría solo 3 muertes y terminaron siendo más de 80 por esta razón.

La saga de "John Wick" es famosa por sus asombrosas escenas de artes marciales, épicas peleas y el increíble aguante del protagonista, interpretado por Keanu Reeves, quien deja a su paso decenas de muertes.

Sin embargo, en un principio está mortal venganza no estaba contemplada, pues en la primera versión del guión había sólo 3 muertes, pero cuando el director de la película Chad Stahelski se involucró en el proyecto, potenció las escenas de acción y terminó dejando más de 80 hombres sin vida tan solo en la primera entrega.

"Creo que Reeves me envió el libreto un viernes y lo leí entre ese día y el fin de semana... Sólo tres personas morían en el guión original y dos de ellas en un accidente de coche...", reveló el director.

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Chad siempre tuvo en mente la idea de la mitología griega y cómo usarla para contar una historia fantástica y hacer una película de acción que fuera muy diferente.

Idea que sin duda logró a lo largo de las 3 cintas que hay hasta hora. En la primera entrega hubo 80 muertes, en "John Wick: Otro día para matar" se sumaron 128 cadáveres, y en "John Wick: Parabellum" otras 94.

"La gente bromea sobre el recuento de muertes, pero en la forma en la que coreografiámos el movimiento y preparamos las escenas tratamos de hacer que todo sea algo así como un baile, como una actuación en vivo", detalló Stahelski.

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Para el director, todo esto ha sido gracias a que Keanu ha mejorado su habilidad con las coreografías en cada película, lo que les ha dado oportunidad de hacer más y mejores escenas de pelea, además asegura que no tratan de aumentar las muertes en cada película, sino que es algo que se da natural.

No te puedes perder "John Wick: Otro día para matar" este domingo por la pantalla de Azteca 7.