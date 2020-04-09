Película de Black Adam incluirá a la diosa egipcia Isis, con una participación importante dentro de la historia.

Todo está listo para versión cinematográfica de Black Adam, el villano- antihéroe que tendrá su historia de orígenes a la vez que se puede cruzar con Shazam y que será protagonizado por Dwayne 'The Rock' Johnson.

Sin embargo, ahora se ha sabido que la cinta, que se empezaría a rodar durante el verano para que se estrene a finales del próximo año, contará con un nuevo personaje que llamará mucho la atención, se trata de Isis, la diosa egipcia conocida por el nombre de Adrianna Tomaz.

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Sobre Isis, se ha revelado que será un personaje muy importante en la próxima película y será presentada como una mujer fuerte e independiente de Medio Oriente.

Adrianna aparecerá en la cinta acompañada por su hijo llamado Aziz, aunque ese personaje no existe en los cómics, ya había mostrado su lado maternal con la relación con su hermano Amon, el alter ego del antihéroe Osiris.

Recordemos que en DC Comics, Adrianna Tomaz es considerada como una esclava egipcia regalada al villano, este recupera el amuleto mágico de Isis y se lo da a Adrianna, convirtiéndola en la diosa egipcia de la naturaleza.

Aunque cabe resaltar que, Adrianna Tomaz, la antiheroína poderosa Isis, no tendrá referencia alguna a la diosa egipcia.

Sobre la película, se ha destacado que a pesar de ser una cinta de origen, Black Adam también contará con algunos otros personajes relevantes del universo extendido de DC, de hecho, Dwayne “The Rock” Johnson ha señalado que la cinta presentará a la Justice Society of America (JSA).

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