¡Es oficial! Warner revela el esperado logo de la película ‘The Suicide Squad’, dirigida por James Gunn.

Llegó una buena noticia para los fans del Universo DC, ya que se reveló el logo de The Suicide Squad. Todo sucedió en el marco del DC FanDome, un evento virtual que reúne a los superhéroes y villanos más reconocidos de todos los tiempos.

“¡Esto va a ser grande!”, apareció una leyenda en las redes sociales de la película dirigida por James Gunn. El logo dio mucho de qué hablar entre la fanaticada, pues sobresalieron sus llamativas letras en color amarillo y detalles rosas.

Welcome to the #DCFanDome. This is going to be BIG! Explore every corner of the DC Multiverse with a Global Virtual Experience on August 22. https://t.co/03Tma9uOc2 @DCComics pic.twitter.com/xF86mgTXbS — Suicide Squad (@SuicideSquadWB) June 16, 2020

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Por el momento, el rodaje de la cinta paró debido a la pandemia del Covid-19; sin embargo, se planteó una nueva fecha de estreno.

Fuentes oficiales aseguraron que el 6 de agosto de 2021 miles de fans saciarán sus deseos por ver a sus actores favoritos en la pantalla grande.

Los detalles del filme son nulos; sin embargo, cuenta con un elenco que reúne a prestigiadas estrellas de todo Hollywood: John Cena, Joaquín Cosío, Margot Robbie, Idris Elba, Viola Davis, Michael Rooker, Julio Ruiz, Sean Gunn y Pete Davidson.

James Gunn también fue discreto con los detalles y, en su momento, reveló que los sets del rodaje fueron los más grandes que vio en toda su carrera profesional.

De hecho, el mismo director estadounidense confesó que el nombre de The Suicide Squad surgió como un chiste durante un viaje en carretera.

Usuarios de las redes sociales cuestionaron al también guionista sobre un posible cambio de nombre. Sin embargo, él se limitó a decir lo siguiente en un live de Instagram:

Lo sugerí una vez a manera de broma y a Warner y a los productores les gustó. No es muy probable que se cambie, pero nunca se sabe

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