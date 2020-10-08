‘The Walking Dead’ regresa con una nueva temporada y más episodios para celebrar sus 10 años.

Debido a la crisis sanitaria por la que atraviesa el mundo a causa de la pandemia de Covid-19, la producción de The Walking Dead tuvo que detener su producción; sin embargo, ahora se menciona que regresa con una nueva serie y más capítulos para celebrar 10 años de zombis.

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Y es que The Walking Dead es una de las series más exitosas de los últimos años, por lo que el haber sido pausada, causó gran tristeza entre sus millones de fans.

El final de la décima temporada tuvo que suspenderse y después de tanta espera, finalmente el episodio ‘A Certain Doom’ llegará a la pantalla este domingo 4 de octubre para Estados Unidos.

El final de la primera parte de la décima temporada ya estaba programado para transmitirse el 12 de abril; ahora, el estreno de este episodio parece el comienzo de una nueva era, pues comenzará justo unos días antes del aniversario 10 de la franquicia.

Después de 10 años del estreno del primer episodio, la franquicia de The Walking Dead está muy lejos de concluir, ya que se está expandiendo más allá del mundo de la serie de cómics del mismo nombre creada por Robert Kirkman.

Asimismo, The Walking Dead presenta un gran elenco como sobrevivientes de un apocalipsis, tratando de mantenerse con vida bajo la amenaza de ataques de los zombis.

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Finalmente, se ha mencionado que el spin-off será protagonizado por Norman Reedus y Melissa McBride, quienes son los únicos que han estado desde el inicio y que se han mantenido con vida.

