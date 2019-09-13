¡Nicolas Cage se apodera de la pantalla de Azteca 7! Mira los datos curiosos sobre sus versátiles películas.

La Leyenda Del Tesoro Perdido

¡Sorprendente! Existen 9 capitales que marcaron historia en Estados Unidos, pero exclusivamente para este rodaje destacan: Washington D.C., Philadelphia, y Nueva York.

¡Lo notarás porque es donde se grabaron las escenas con más acción!

“Todo el mundo posee por lo menos uno, nos lo otorgan al nacer ¿Qué es?” ¡El nombre! Es muy importante para todo ser, pero sabias que dentro del rodaje: Ben, Patrick y John Gates, fueron nombrados así en honor a los padres fundadores de la Independencia estadunidense.

La Leyenda Del Tesoro Perdido II

¡Éxito mundial! Se creía que el primer rodaje no tendría mucho éxito fuera de los Estados Unidos, sin embargo recaudó cerca de 347 millones de dólares y esto animó a los actores y productores para rodar ésta segunda parte.

“Muy bonito y todo, pero quiero enfocarme en otras cosas” ¡Está de no creerse!

Disney a pesar de haber recaudado más de lo invertido en ambas cintas, prefirió enfocarse a sus demás franquicias, películas live-action, colaboración con Marvel Studios y Lucasfilm que continuar con una tercera parte de “La Leyenda Del Tesoro Perdido”.

El Aprendiz De Brujo

¡Humildad ante todo! Una escena emocionante es la aparición de un Rolls Royce del año 1935, los productores buscaban un coche con estilo clásico, así que Nicolas Cage amablemente ofreció su vehículo para la filmación. ¡Qué agradable sujeto!

¡Efectos especiales al natural! Gracias a la tecnología se pueden crear asombrosos efectos visuales.

Justo en la escena de persecución ¡se usaron lobos reales!. Sin embargo, eran mansas y afectuosas criaturas, por lo que se les pintaron puntos de seguimiento en sus caras para que pudieran animarles una cara más aterradora.

