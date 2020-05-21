Los premios Oscar 2021 sufren las consecuencias del Covid-19; podrían retrasarse debido a la contingencia.

Una fuerte noticia llega a la industria cinematográfica después de darse a conocer que la gala de los premios Oscar 2021 podría posponerse debido a la pandemia del Covid-19.

Según el portal estadounidense, Variety, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas está considerando posponer la transmisión por ABC.

El suceso aún se encuentra en rumores, pues otras fuentes dictan que nada ha cambiado y la ceremonia continúa como se hace año tras año.

El presidente de La Academia, David Rubin, también emitió su postura y señaló para el mismo medio lo siguiente:

Es imposible saber cuál será el panorama. Sabemos que queremos celebrar las películas, pero no sabemos exactamente en qué forma

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Diversos proyectos fueron pospuestos debido a la contingencia sanitaria y otros incursionaron en las plataformas digitales.

Tal es el caso de múltiples celebridades y cantantes de talla mundial que decidieron llevar su música a Youtube, Instagram y Facebook.

Otros espectáculos fueron cancelados drásticamente. Por ejemplo, la Met Gala 2020, que tendría lugar el primer lunes de mayo. Sin embargo, se dio a conocer que el Museo Metropolitano de Arte de la Ciudad de Nueva York no piensa abrir sus puertas para el Superbowl de la Moda debido a la pandemia.

El futuro de los premios Oscar es incierto; sin embargo, fue uno de los últimos eventos que pudimos ver en pantalla antes del confinamiento.

En la edición número 92, el filme Parásitos se convirtió en la Mejor Película del Año, siendo la primer cinta de habla no inglesa, en ganar la máxima estatuilla dorada.

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