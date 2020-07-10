Sylvester Stallone abre la posibilidad de una nueva película de ‘Rambo’ y las redes sociales explotan.

Sylvester Stallone provocó gran sensación entre sus seguidores de Instagram, luego que aparentemente reveló el regreso de Rambo, uno de sus más populares personajes.

El supuesto anuncio, sobre la posibilidad de que se realice una nueva película centrada en el afamado veterano de guerra, sucedió cuando Sylvester Stallone publicó en la mencionada red social un póster de Last Blood, la quinta y aparentemente última entrega de la franquicia.

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Con tal publicación, el también guionista buscaba alentar a sus seguidores a que vean la versión extendida de la película, que se estrenará en los próximos días en una aplicación.

Sin embargo, lo que llamó más la atención fue el texto que publicó el actor, pues aparentemente deja abierta la puerta para una nueva entrega de la saga.

Vean el viaje real. ¡Simplemente no lo apagues! ¡Qué sea el nº1 este fin de semana (podría regresar)! Mucho respeto, Sly

Fue la frase de ‘podría regresar’ la que ha levantado las sospechas sobre la posibilidad de ver una nueva cinta basada en las aventuras de Rambo.



Sin tantas esperanzas

Pese a que las palabras de Sylvester Stallone causaron asombro y alegría entre sus admiradores, ya surgieron versiones que aseguran que sería muy poco probable la realización de una nueva entrega de Rambo, ya que consideran que con Last Blood quedó cerrada dicha saga.

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Sobre la versión extendida de Last Blood, se sabe que ésta incluye 12 minutos de escenas adicionales, donde se encuentra un comienzo alternativo que explica qué fue lo que hizo Rambo entre la cuarta y quinta película.