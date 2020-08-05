VIDEO: Ryan Reynolds comparte con sus millones de fans su propia versión de ‘Green Lantern’ con ‘Tom Cruise’.

En los últimos meses, ha tomado relevancia que algunas películas cuenten con su Director’s Cut (versión del director); por ello, el actor Ryan Reynolds compartió el video de una versión divertida y fresca de Green Lantern, 'junto' a Tom Cruise.

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A través de su cuenta oficial de Twitter, el canadiense dio a conocer su versión de la película que lo llevó a ser parte de los superhéroes del Universo DC.

Aquí está el corte secreto de ‘Green Lantern’ por Reynolds, que nadie había estado esperando. Con el propósito de hacerlo tan grandioso como fuera posible hicimos algunos juiciosos cortes

Here’s the secret Reynolds Cut of GL you all haven’t been waiting for. In order to make it as great as possible we made some judicious cuts. pic.twitter.com/B2tUelctr8 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 4, 2020

El video se muestra como un collage de tomas que fueron seleccionadas al azar, teniendo como principal aquella escena postcréditos de Deadpool 2. Lo que llamó la atención fue que colocó la cara de Tom Cruise sobre la suya para que interpretará a Hal Jordan.

Además, Reynolds también mencionó que definitivamente le gustaría estar en el Snyder Cut, pero que solo lo hará si La Roca se lo llega a pedir.

Por lo general solo hago lo que ‘La Roca’ me diga que haga; sin embargo, me encantaría estar en ‘Justice League de Zack Snyder’, aunque escuché que ya estuve en ella antes

Como era de esperarse, La Roca no se quedó atrás y le respondió:

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