El director de ‘Toy Story 3’, Lee Edward Unkrich, confirma la teoría de que los juguetes pueden morir.

El director de Toy Story 3, Lee Edward Unkrich, sorprendió a propios y extraños tras revelar que Woody, Buzz Lightyear, y los otros juguetes de la película pueden morir.

Cabe recordar que la primera entrega de la cinta para niños fue estrenada en el año de 1995, colocando a Pixar en el radar y convirtiéndose en una de las películas más taquilleras del año.

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La secuela del año 1999 resultó ser otro éxito para el estudio; Toy Story 3 no se lanzaría hasta el año 2010, pero terminó valiendo la pena, pues la historia de Andy adulto que iba a la universidad demostró ser una trama increíblemente emotiva.

Actualmente, las películas de Toy Story siguen siendo de las más populares de Pixar, que se remontan al increíble talento de John Lasseter, Andrew Stanton, y otros excelentes guionistas. La idea de que los juguetes cobren vida cuando los humanos no están en la habitación fue completamente innovadora.

They live as long as they exist. But if they were to be utterly destroyed? Say, in an incinerator? Game over. https://t.co/p9nwIAjAl8 — Lee Unkrich (@leeunkrich) August 2, 2020

Debido a estas historias, a lo largo de los años han habido varios debates sobre si los juguetes son realmente inmortales, ya que claramente no envejecen, o si Andy está jugando con los cadáveres de los muñecos, por lo que ahora Unkrich salió a despejar las dudas.

Según el director, los juguetes pueden morir en el universo de Toy Story si se destruyen; además, dejó claro que los mismos pueden revivir gracias al amor de los niños, luego de que Bonnie creará a Forky.

Josh Cooley, director de Toy Story 4, trató de explicar este misterio señalando que el amor y el cuidado de un niño pueden crear vida en el universo de Toy Story.

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