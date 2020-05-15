La serie de ‘Percy Jackson’ será una realidad en Disney gracias a Rick Riordan; promete una gran adaptación.

De manera sorpresiva, el escritor estadounidense Rick Riordan, creador de la famosa saga literaria 'Percy Jackson', anunció que la nueva plataforma de streaming Disney+ está trabajando en una adaptación televisiva de la historia del popular semidios.

Al respecto, el afamado autor de libros detalló que por el momento se encuentran en una fase muy temprana del desarrollo de la serie, por lo que no puede adelantar más detalles sobre este hecho que seguramente ha puesto felices a los seguidores de la saga.

El anuncio fue hecho por Riordan a través de un video publicado en su cuenta de Twitter junto a su esposa Becky, donde se les ve visiblemente felices.

Durante la última década, han trabajado duro para defender una fiel adaptación en pantalla del mundo de Percy Jackson. Algunos de ustedes incluso han sugerido que sería una gran serie para Disney+. ¡No podríamos estar más de acuerdo! No podemos decir mucho más en esta etapa, pero estamos muy entusiasmados con la idea de una serie en live-action de la más alta calidad, siguiendo la historia original de los cinco libros de Percy Jackson, comenzando con ‘The Lightning Thief’ en la primera temporada

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Asimismo, dejó en claro que él estará al tanto de todo el proceso para asegurarse de que se logre una adaptación fiel de su obra original que consta de cinco libros.

Tengan la seguridad de que Becky y yo estaremos involucrados en persona en todos los aspectos del programa

Ya había dado el salto a la pantalla

Cabe recordar que la saga 'Percy Jackson' ya había dado el salto a la gran pantalla de la mano de Fox en 2010 con 'Percy Jackson y el ladrón del rayo' y después con 'Percy Jackson y el mar de los monstruos', en 2013.

En las dos adaptaciones, el protagonista fue interpretado por Logan Lerman, sin embargo, se cree que para esta nueva versión en serie, exista un nuevo reparto, muy diferente al de las anteriores películas.

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