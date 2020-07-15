Thanos es considerado uno de los supervillanos más poderosos de todos los tiempos. En su aparición en Avengers: Infinity War, el antagonista principal se enfrentó a todos los héroes de Marvel y las gemas del infinito se convirtieron en su principal ambición.

Sin embargo, el personaje de Thanos no fue planeado para hacer su aparición en la última película de Marvel Studios, según reveló la guionista Nicole Perlman, en una entrevista para BuzzFeed:

Thanos fue el antagonista de mis borradores hasta el final... pero después de entregar mi borrador, creo que querían quedarse con él para películas posteriores

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En un principio, el personaje de Thanos se planeó para aparecer en la cinta Guardianes de la Galaxia; sin embargo, más de un miembro de la producción decidió dejar al poderoso villano para el final.

El personaje, interpretado por Josh Brolin, realizó algunos cameos en filmes anteriores, pero fue hasta Avengers: Infinity War cuando los superhéroes se aliaron para derrotarlo.

Se colocó como el peor enemigo en la historia de los Vengadores, pues logró reunir las seis gemas del infinito: poder, tiempo, alma, realidad, mente y espacio, con las que nadie podría detenerlo.

La noticia dejó impactados a los fans del Universo Cinematográfico de Marvel, pues no se imaginan la última saga sin la presencia del personaje que marcó la vida de toda una generación.

En la actualidad, existen varios foros dedicados a Thanos, donde se habla de teorías y otras especulaciones que giran en torno a su poderosa participación en el MCU.

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