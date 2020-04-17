Zac Efron podría ser el protagonista de la nueva película del universo de superhéroes de DC: ‘Nightwing’.

Cuando se reveló la noticia de que DC Comics y Warner Bros no seguirían adelante con el trabajo hecho por Zack Snyder, muchas oportunidades se abrieron en el nuevo desarrollo del DCEU.

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La empresa de historietas y la casa cinematográfica han tomado la decisión de darle un nuevo giro a los superhéroes, que hasta el momento son liderados por Batman y Superman.

Todo esto es con la intención de seguir con los buenos resultados que entregó la cinta de Joker, por lo que ahora Warner Bros se encuentra trabajando en los nuevos proyectos para ampliar el Universo Extendido de DC.

Dentro de las opciones que se han estudiado hasta el momento resalta la de Nightwing, que es uno de los personajes más seguidos por los fanáticos de DC.

Todo apunta que el director de la nueva película podría ser Chris McKay, quien fue el encargado de hacer The LEGO Batman.

Mientras que el papel principal de la cinta no ha sido confirmado, pero el medio especializado We Got This Covered, reveló que Warner Bros tiene pensado darle el protagónico a Zac Efron.

Sin embargo, el protagonista de las cintas de High School Musical no es el único candidato, pero es él que tiene una mayor preferencia por parte de la producción.

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Las fuentes consultadas por el medio revelan que la agenda tan complicada que presenta Zac Efron en los próximos dos años podría resultar bueno para la cinta, pues es el tiempo que Warner Bros tiene planeado para iniciar la filmación.

Los tiempos podrían ser ajustados para que Zac Efron forme parte del proyecto de Warner Bros, pero es una de las decisiones más importantes en la carrera del actor, pues pasar a ser parte del universo de famosos que interpretan superhéroes es un paso muy importante y que marcará su trayectoria.