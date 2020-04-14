Anuncian la nueva fecha de estreno para ‘Soul’, cinta infantil, que se pospuso por la pandemia de coronavirus.

A través de un comunicado, Pixar informó que la película de Soul no llegará a los cines el próximo 19 de junio, pues ante la pandemia por coronavirus se tomó la decisión de posponer el estreno del filme.

Los estudios han cancelado todos los estrenos hasta mediados de julio y, la cinta de Soul, se estrenará el 20 de noviembre.

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Sin embargo, no es la única película que ha retrasado su estreno por la pandemia de Covid-19, ya que cintas como Tenet de Christopher Nolan (17 de julio) y Mulan cuyo estreno original en marzo también tuvieron que posponerse.

En el mundo, los cines están cerrados y la industria del cine ha estado tratando de descifrar cuándo podrían reabrir los cines y cómo reorganizar sus más grandes producciones.

El último estreno de la casa productora fue Onward (Unidos), la cual pasó dos semanas en los cines antes de que el coronavirus obligara a mudarse a las plataformas digitales.

Ahora, Soul, cuyo elenco de voces incluye a Jamie Foxx y Tina Fey, se une a las cintas pospuestas por Covid-19 al igual que Raya And The Last Dragon (Raya y el último dragón) que podrá verse el 12 de marzo del próximo año.

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Vale la pena recordar que la tasa de mortalidad que presenta el coronavirus es en promedio de 6% a nivel mundial, esto de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La cifra de víctimas mortales por el Covid-19 que se ha mencionado del 12% corresponde a Italia que fue el foco del brote en Europa. Por ello, es importante mantener la calma ante esta enfermedad global.

