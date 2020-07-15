Zendaya podría protagonizar la tercera entrega de ‘Kill Bill’ de Quentin Tarantino; filtran el póster.

En 2003, el director de cine Quentin Tarantino llevó a la pantalla grande la primera entrega de una de las sagas más reconocidas del cine, Kill Bill.

En aquella cinta, Uma Thurman interpretó a una asesina de sangre fría que busca venganza contra las personas que atentaron contra su vida, además de investigar qué pasó con su hija, ya que estaba embarazada cuando sufrió este ataque.

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El éxito de Kill Bill llevó al director Quentin Tarantino a adelantar detalles sobre lo que ocurriría en las siguientes entregas; sin embargo, los planes sólo alcanzaron para una segunda parte.

Luego de 16 años de espera, los fans en redes sociales pidieron la tercera película de esta historia, la cual sería protagonizada por la estadounidense Zendaya, incluso ya circula el póster para la cinta.

Con suerte, ahora podemos poner eso allá afuera: ‘Tarantino, ¡contrata a Zendaya!’ Enciende tu interés por la nueva película

Esta idea parece ser perfecta para el reconocido ilustrador Bosslogic, quien se adelantó a los planes de Tarantino y creó un póster que podría dar inicio a la nueva historia.

Es una gran idea y una imagen sorprendente

Queremos a Zendaya como la protagonista, sería magnífica

Ya pasaron 16 largos años, queremos ya la tercera parte

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Esta es la versión de cómo sería el póster de la tercera entrega de la saga con Zendaya en el protagónico.