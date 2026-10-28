¡OFICIAL! Confirman NUEVA película de Paw Patrol, ¿de qué va a tratar y cuando podría estrenarse? Esto es TODO lo que se sabe

¡Una gran anuncio para el público infantil! Paramount Animation y Spin Master acaban de anunciar la nueva película de Paw Patrol, anunciando que la secuela ya se encuentra trabajando. Aunque la cinta sigue en proceso de elaboración, se sabe que llegará para el 2029.

Hasta el momento se desconoce cuál sería la trama, pero se tiene confirmado que Cal Bunker, el director de las películas anteriores nuevamente va a trabajar en la nueva entrega, asegurando que buscará expandir el universo de los perritos, buscando darle felicidad al público infantil al que van dirigidos.

¿Cómo se llama la nueva película de Paw Patrol 2026?

La noticia de la nueva película de Paw Patrol 4, ha sorprendido al público, ya que fue en agosto del 2026 cuando se hizo el estreno de la cinta Paw Patrol: La Dino Película. Cinta que a nivel mundial logró recaudar un aproximado de 54 millones de dólares, siendo un gran éxito para el público infantil.

Por otro lado, aunque lleva poco tiempo de estrenarse en el cine, ya es posible adquirirla en ciertas plataformas, ya sea para renta o para venta, logrando que el público pueda disfrutar de ella desde casa. Ante la buena aceptación, ahora la importante productora ya está trabajando con la secuela.

¿Cuántas películas hay de Paw Patrol?

Si quieres que tus hijos entiendan el orden de las películas de Paw Patrol, deberás de considerar la siguiente cronología, en especial para que tus pequeños se preparen con la nueva película:



Paw Patrol: La Película (2021), vemos que los cachorros se dirigen a la Ciudad Aventura para salvar a los ciudadanos de los peligros que se avecinan.

Paw Patrol: La Superpelícula (2023), un meteorito gigante se acerca a Ciudad Aventura, por lo que los cachorros obtienen superpoderes que usaran para derrotar a los villanos que acechan y salvar a la ciudad de cualquier peligro.

Paw Patrol: The Dino Movie (2026), los cachorros llegan a una isla tropical llena de dinosaurios, haciéndose amigos de Rex, por lo que deberán hacer lo posible para detener al villano Humdinger para que no destruya el hogar del dinosaurio.