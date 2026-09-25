¡OFICIAL! Confirman nueva película de SAW con escalofriante video; fecha de estreno y todo lo que debes saber

SAW es otra de las franquicias de terror más famosas de la historia, contando con 10 cintas en las que el espectador observa los juegos mortales a los que son sometidas sus victimas. Se ha dado a conocer que ya se trabaja con una nueva película, anuncio que se dio a conocer con un escalofriante video, explicando que la cinta que será dirigida por Mike P. Nelson, lamentablemente no se compartieron muchos detalles sobre el proyecto.

Es importante considerar que la confirmación de la nueva película no se ha dado a conocer fecha de estreno, se piensa que el proceso de producción apenas se realiza o sigue trabajándose.

¿Cuándo se estrenó la última película de SAW?

La última película de SAW fue "Saw X: el juego del miedo", cinta que se estreno en el 2023, donde el John Kramer acude a una clínica en la CDMX donde falsamente le prometen curarle una terrible enfermedad, situación que nunca se cumple.

Ante tal situación, el personaje principal hace todo lo posible para obtener su venganza con cada una de las personas que lo traicionaron, presenciando al famoso muñeco que aparece en el escalofriante video del anuncio.

¿Jigsaw y Saw es lo mismo?

Es un termino que fácilmente puede confundirse en la franquicia. Por un lado, SAW es la palabra que se usa de título en las películas del macabro títere.

Mientras que Jigsaw, es el alias de John Kramer, el despiadado asesino que se encargaba de crear los Juegos del Miedo, el personaje principal que ha participado en varias de las cintas. En el 2017, su octava película contaba dicho nombre en el título de la cinta.

Se espera que en la nueva película podamos ver al mismo personaje, noticia que esperamos que se confirme en las siguientes semanas, ya sea confirmando al cast, fecha de estreno y la nueva historia. Muchos desean que se de a conocer con otro escalofriante video.