KPop Demon Hunters entra en la EXCLUSIVA lista de The Criterion Collection, ¿Qué significa y por qué es tan importante para la película de Las Guerreras KPop?

Lejos de solo quedar como una de las películas más queridas del público, KPop Demon Hunters ha seguido cosechando éxitos en todo tipo de ámbitos, incluso al formar parte de listados selectos por la crítica especializada, pues en esta ocasión se ha confirmado que han entrado a una lista exclusiva.

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Su éxito es tal, que han logrado formar parte de la lista de The Criterion Collection, la cuál es una prestigiosa distribuidora de cine que comercializa películas consideradas como trascendentales, donde se restaura y trabaja en cada película para que cada una de esta selecto grupo sea vista como originalmente se concibió, e incluso estas suelen estar disponibles en distintos formatos físicos y suelen contar con un arte único.

Kpop Demon Hunters forma parte de la prestigiosa lista de The Criterion Collection

La llegada de la película de KPop Demon Hunters a esta lista no es por azar, pues este grupo selecto de películas entrar luego de un gran trabajo audiovisual, destacando la excelencia de la película, por lo que todo fan querrá tenerla en este formato único.

La película de KPop Demon Hunters contará con una masterización en 4K, un formato que pocos fans de la película han disfrutado, además de que llegará con material extra en donde se podrá profundizar más sobre este título que ha marcado un antes y después dentro del cine, así como un arte nunca antes visto.

|The Criterion Collection

¿Qué novedades tendrá la versión de The Criterion Collection de la película de KPop Demon Hunters y dónde puedo comprarla?

Como si este formato único fuera poco, se ha confirmado que este formato nuevo está disponible en la web oficial de The Criterion Collection y que llegará con precios de los 24 hasta los 40 dólares dependiendo en qué formato la elijas, donde podrás encontrar: