La serie ‘Me late que sí' causa escándalo: esta es la historia real del fraude millonario

La serie ‘Me late que sí’ alcanzó el Top 10 de las producciones más vistas esta semana en una plataforma de streaming, causando sensación y reviviendo el escándalo del fraude millonario de la Lotería que inspiró la historia.

¿Cuál es la historia real de la serie Me late que sí?

Los hechos se remontan a 2012, cuando en enero se llevó a cabo el sorteo 2518 con una bolsa acumulada de 160 millones de pesos. Sin embargo, tras una investigación exhaustiva, se descubrió que hubo fraude, pues José Luis Jiménez Mangas planeó todo para que sus familiares cobraran el premio luego de grabar el anuncio del ganador con horas de anticipación y con papeletas modificadas.

Jiménez, quien en ese entonces era director de varias loterías, no actuó solo: habría tenido cómplices que facilitaron la operación. Héctor Hugo López Jiménez, director del concurso, también fue detenido.

En ese sentido, la serie de Netflix retoma este caso y, con ayuda de la ficción, crea una nueva historia basada en hechos reales, pero con un toque de drama y suspenso.

Quién es quién en Me late que sí, la serie del fraude millonario

En ‘Me late que sí’ participan varios actores y actrices que dan vida a los personajes involucrados en el caso , quienes fueron pieza clave para que el fraude de la Lotería a nivel nacional se llevara a cabo:

(Netflix) La serie ‘Me late que sí' está dentro del Top 10 de series más vistas en la semana de Netflix.