Estas son las canciones de Toy Story más reproducidas

La película de Toy Story cumplirá el próximo 22 de noviembre 30 años de haberse estrenado: fue en 1996 cuando Pixar revolucionó el mundo del cine animado con esta cinta, la cual se centra principalmente en la amistad, la sinceridad y sobre todo en la lealtad; sin embargo, estos aspectos no podrían estar completos sin un tema musica, y estas son las canciones de la cinta que más se reproducen en Spotify.

Una de las canciones más reproducidas de Toy Story en Spotify, es la del entrañable Pingüino que cantó al final de la primera cinta el famoso tema: “Yo soy tu amigo fiel”. Este tema cuenta con 23,301,722 reproducciones en dicha plataforma.

El segundo puesto lo ocupa el tema “Cambios extraños”, esta canción se escucha en la primera película cuando Woody se siente desplazado por Buzz Lightyear, quien fue el nuevo juguete que le regalaron al protagonista Andy, en su cumpleaños; esta canción cuenta con 12,451,483 reproducciones.

Así puedes ver la saga de Toy Story

Toy Story 1, 2, 3 y 4 se pueden ver en la plataforma de streaming Disney+, y la buena noticia es que, Woody y Buzz podrán tener una aventura más, puesto que, el 18 de junio de 2026 se estrenará la quinta entrega de este proyecto.

¿Quiénes son los creadores de Toy Story?

Fue en el año de 1990 y 1991 cuando un grupo de jóvenes innovadores y animadores, comenzaron a crear esta historia, sus nombres son: Jonas Rivera, Pete Docter y Andrew Stanton. “Era como si un grupo de personas estuvieran haciendo una película en su garage, usábamos computadoras muy avanzadas para la época, pero todo lo demás era improvisado y rudimentario, lo hacíamos por diversión”, señaló en aquellos años Pete Docter.

El estreno de esta cinta animada fue todo un éxito en aquella década puesto que pudo recaudar casi 400 millones de dólares en todo el mundo, y además, los jóvenes adultos que nacieron en los 90´s siguen mostrando estas películas a las siguientes generaciones, quienes sabrán quiénes son Woody, Rex, El Señor Cara de Papa, Jessie, y Buzz.