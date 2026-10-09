¿La PEOR película de terror del 2026? Jessica Chastain protagoniza Other Mommy y las críticas la destrozan

¡La crítica destroza a “Other Mommy”! La nueva película de terror, protagonizada por Jessica Chastain, se perfilaba como una de las cintas más esperadas de la spooky season. No obstante, con tan sólo un día en las salas de cine, los expertos la han destrozado por completo, pues aseguran que se trata de un largometraje “demasiado tonto”, lleno de “jumps scares” que sólo son efectivos “a ratos”.

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¿Es mala? Esto dice la crítica sobre “Other Mommy” de Jessica Chastain

Al momento de publicar este artículo, “Other Mommy” cuenta con un 18% de aceptación por parte de la crítica y un 49% por parte de la audiencia, según cifras de Rotten Tomatoes, sitio web especializado en críticas y reseñas de cine y televisión. Con ello, la cinta se posiciona entre las peores películas de terror del 2026. Entre sus mayores errores - según los expertos - está la falta de consistencia en la historia, el exceso de efectos especiales y la carencia de un eje central.

“Es una de las obras más flojas e ineficaces que han aparecido en la pantalla este año. Falla en todos los sentidos”; expresan expertos de Variety; mientras que The Hollywood Reporter la califica como una película “vacía” con una historia “poco elaborada”.

Jessica Chastain en Other Mommy | Crédito: Universal Pictures

¿De qué trata “Other Mommy”?

“Other Mommy” sigue la historia de Bela, una pequeña niña de ocho años que vive en un ambiente tóxico debido a la mala relación de sus padres. La cinta da un giro inesperado cuando Bela comienza a ser atormentada por la aparición de una entidad demoníaca con la apariencia de su propia madre, Úrsula, a quien llama “La Otra Mamá”. Jessica Chastain es la encargada de dar vida a ambos papeles. A continuación, te compartimos el tráiler:

¿Quiénes aparecen en “Other Mommy”? Reparto completo

Este es el reparto completo de “Other Mommy”:



Jessica Chastain: Úrsula / La Otra Mamá

Úrsula / La Otra Mamá Arabella Olivia Clark: Bela, hija de Úrsula

Bela, hija de Úrsula Jay Duplass: Russ, padre de Bela y esposo de Úrsula

Russ, padre de Bela y esposo de Úrsula Karen Allen: Ruth, abuela de Bela

Ruth, abuela de Bela Arian Moayed: Frank, tío de Bela

Frank, tío de Bela Dichen Lachman: exorcista

¿Cuándo se estrena “Other Mommy” de Jessica Chastain?

“Other Mommy” tuvo su estreno en salas de cine este viernes, 9 de octubre. La película cuenta con funciones programadas en diversos complejos cinematográficos del país, por lo que puedes adquirir tus entradas en línea o directamente en taquilla. La cinta dirigida por Rob Savage tiene una duración de 1 hora con 36 minutos.